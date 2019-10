SAMPDORIA BERTOLACCI / Andrea Bertolacci riparte da Genova, questa volta sponda blucerchiata: il centrocampista, ex Milan, svincolato dopo la fine del contratto con i rossoneri lo scorso giugno, ha firmato il contratto con la Sampdoria. Come riferisce 'Sky', oggi il calciatore ha sostenuto e superato le visite mediche e ha posto poi la firma per un contratto annuale con la società blucerchiata.

Si attende ora l'annuncio del club e poi Bertolacci potrà mettersi a disposizione di Eusebio: con l'attuale allenatore della squadra ligure, il centrocampista ha già condiviso l'esperienza a Lecce nella stagione 2011-2012. Nell'ultimo annoha collezionato appena 4 presenze con il Milan, tutte in Europa League. In carriera ha vestito anche la maglia del