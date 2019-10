DIRETTA INTER JUVENTUS FORMAZIONI / Il tempo delle chiacchiere e delle sfide dialettiche è terminato, oggi è il giorno del Derby d'Italia, mai come quest'anno fondamentale anche nella corsa scudetto. Inter-Juventus chiuderà la settima giornata di Serie A e mette di fronte Antonio Conte e il suo passato bianconero.

Primi a punteggio pieno con 18 punti in classifica, i nerazzurri possono anche permettersi il lusso di giocare per due risultati, mentre la squadra di Maurizioè chiamata all'impresa se vuole conquistare la vetta della classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida scudetto in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.

CLASSIFICA SERIE A: