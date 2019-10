DIRETTA INTER JUVENTUS FORMAZIONI / Il tempo delle chiacchiere e delle sfide dialettiche è terminato, oggi è il giorno del Derby d'Italia, mai come quest'anno fondamentale anche nella corsa scudetto. Inter-Juventus chiuderà la settima giornata di Serie A e mette di fronte Antonio Conte e il suo passato bianconero. Primi a punteggio pieno con 18 punti in classifica, i nerazzurri possono anche permettersi il lusso di giocare per due risultati, mentre la squadra di Maurizio Sarri è chiamata all'impresa se vuole conquistare la vetta della classifica.

Calciomercato.it seguirà la sfida scudetto in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barrella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18*, Juventus 16*, Atalanta 16, Napoli 13, Roma 12, Lazio 11, Cagliari 11, Fiorentina 11, Torino 10, Verona 9, Bologna 9, Parma 9, Milan 9, Udinese 7, Sassuolo 6*, Brescia 6*, Spal 6, Lecce 6, Genoa 5, Sampdoria 3.

*Una partita in meno