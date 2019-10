DIRETTA TORINO NAPOLI FORMAZIONI / In programma alle 18, Torino-Napoli farà da preambolo al derby d'Italia Inter-Juventus che alle 20.45 chiuderà il programma della settima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in casa del Parma, i granata cercano un pronto riscatto contro gli azzurri che non sono andati oltre lo 0-0 in casa del Gent in Champions League, una gara caratterizzata anche dal caso Insigne, mandato in tribuna in Belgio. Negli ultimi quattro incontri in Piemonte, il Toro ha sempre avuto la peggio, incassando 13 gol e realizzandone solamente tre.

Calciomercato.it segue l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-NAPOLI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic, Laxalt; Belotti, Verdi.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18*, Juventus 16*, Atalanta 16, Napoli 12*, Roma 12, Lazio 11, Cagliari 11, Fiorentina 11, Torino 9*, Verona 9, Bologna 9, Parma 9, Milan 9, Udinese 7, Sassuolo 6*, Brescia 6*, Spal 6, Lecce 6, Genoa 5, Sampdoria 3.

*Una partita in meno