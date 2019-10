TOTTENHAM POCHETINO ALLEGRI / Allegri può attendere: Mauricio Pochettino non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina del Tottenham. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco si era parlato di un possibile addio del manager argentino a stagione in corso, anticipando di fatto una separazione che sembrerebbe possibile a fine anno. In conferenza stampa però Pochettino dimostra di voler restare ancora alla guida degli 'Spurs': "Sono qui da cinque anni e mezzo e in ogni conferenza mi avete chiesto del mio futuro.

Spero che lo chiederete ancora, così potrò restare qui almeno altri cinque anni. Sento di avere il pieno sostegno della squadra - ha aggiunto l'allenatore -. Non ho dubbi che i calciatori diano sempre il massimo: giocano prima per loro e le loro famiglie, poi per il club e lo staff tecnico".

Dopo la finale Champions persa contro il Liverpool, si è parlato a lungo di un possibile addio di Pochettino al Tottenham: per l'argentino si erano fatti i nomi soprattutto di Real Madrid e Juventus prima che arrivasse la decisione di continuare con il club londinese. Ora un avvio di stagione al di sotto delle attese ha portato nuovamente in auge la discussione sul suo futuro.