DIRETTA ROMA CAGLIARI FORMAZIONI / Decimata dagli infortuni e reduce dall'1-1 in Europa League in casa del Wolfsberger, la Roma cerca il secondo successo consecutivo in campionato contro il Cagliari. Dopo l'ampio turnover attuato in Austria, oggi all'Olimpico si rivedranno tutti i titolari a disposizione per tentare di andare alla sosta con un risultato positivo. Di fronte ci sarà una squadra in salute, protagonista di quattro risultati utili consecutivi (un pareggio e tre vittorie) e che potrà contare anche sulla voglia di rivalsa di tre ex come Robin Olsen, Luca Pellegrini e Radja Nainggolan.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-CAGLIARI

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Veretout, Zaniolo; Dzeko. All. Foseca

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

CLASSIFICA: Inter 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma e Fiorentina* 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino 9, Verona 9*, Parma 9*, Milan 9*, Bologna 8, Udinese* 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Lecce 6, SPAL 6*, Genoa 5*, Sampdoria 3*

*una partita in più