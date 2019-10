CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC - Il Real Madrid non è riuscita a voltare pagina dopo l'addio di Ronaldo. Nemmeno il ritorno in panchina di Zidane ha dato la scossa che ci si aspettava, almeno in Champions League dove i blancos hanno raccolto un punto in due partite. Nelle prossime sessioni di mercato ci si attende una vera e propria rifondazione. CLICCA QUI per le altre news di calciomercato.

Il reparto che ha più bisogno di rinforzi è il centrocampo, dove il brasilianonon riesce più a tirare la carretta da solo. Quattro sono i nomi sul taccuino delle 'Merengues' secondo il sito spagnolo 'Defensa Central': in corsa ci sarebbe anche Marcelo, mediano croato dell', che piace per la sua duttilità tattica e per la capacità di abbinare la fase difensiva a una grande visione di gioco. Per lui il Real sarebbe pronto ad investire fino 50 milioni di euro. Le alternative portano dadel Chelsea,dell'Arsenal edell'Atletico Madrid.