DIRETTA BOLOGNA LAZIO FORMAZIONI / Dopo aver raccolto sette punti nelle prime tre partite, i padroni di casa non sono più riusciti.a vincere e, soprattutto, a segnare, racimolando un solo punto tra Genoa e Udinese e realizzando zero reti. Con questi presupposti, Bologna-Lazio ha il sapore di sfida fondamentale per i rossoblu, chiamati a sfidare anche la tradizione. L'ultimo successo casalingo contro i biancocelesti risale addirittura al 2011 (3-1). Da allora i felsinei hanno collezionato tre pareggi e quattro sconfitte, di cui tre nelle ultime tre stagioni.

La squadra di Inzaghi, dal canto suo, viene dal doppio successo controche ha rilanciato le ambizioni in campionato ed Europa League. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-LAZIO

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Kreijci; Medel, Poli, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA: Inter 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma e Fiorentina* 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino 9, Verona 9*, Parma 9*, Milan 9*, Bologna 8, Udinese* 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Lecce 6, SPAL 6*, Genoa 5*, Sampdoria 3*

*una partita in più