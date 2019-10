INTER JUVENTUS BONUCCI / Derby d'Italia d'alta classifica: Inter-Juventus torna ad essere sfida scudetto con i nerazzurri a punteggio pieno e i bianconeri che inseguono a due lunghezze.

Della gara di domenica sera, posticipo della 7a giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di 'Sky' Leonardo, colonna della Juventus e capitano dopo l'infortunio di: "In partite come queste, indicare una favorita è sempre difficile. Loro hanno iniziato alla grande, com'era lecito aspettarsi dopo l'arrivo di Conte. Andremo a Milano per fare una grande prestazione, perché è quella che ti porta al risultato finale. Sono sicuro che vedremo una grande Juventus, che va a Milano per portare a casa l'obiettivo finale".