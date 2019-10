INTER LAUTARO MARTINEZ - "Sono felice di aver scambiato la maglia con Messi, la nostra amicizia è nata in Nazionale: lui è un punto di riferimento ed è molto attento ai dettagli". Pensieri e parole di Lautaro Martinez. Intervistato da 'Sky Sport', l'attaccante argentino dell'Inter ha commentato i rumors che lo vorrebbero con il 5 volte Pallone d'Oro al Barcellona: "No, io penso all'Inter, poi giocare con Messi in Nazionale è un sogno perché lo ammiro da quando sono bambino. Ma la mia testa è solo all'Inter: abbiamo tanti obiettivi qui. Abbiamo imparato molto dal match del 'Camp Nou': noi avevamo molti giovani e loro grandi campioni, ma abbiamo perso per errori nostri. Cercheremo di correggerli e di migliorare. Conte? Da quando è arrivato mi ha detto che voleva che facessi parte di questa squadra, mi piace molto. Ha un modo di lavorare importante: ci chiede intensità in allenamento".

Inter, Lautaro Martinez: frecciata a Spalletti

Domenica c'è il derby d'Italia con la: "E' una squadra che ha tanti giocatori importanti, sarà una partita molto complicata come quella di mercoledì, cercheremo di recuperare fisicamente per affrontarli al meglio.? Conosciamo la classe di Cristiano. Proveremo a fermarlo e fare del nostro meglio, ma sappiamo che affrontiamo un giocatore che può rompere gli equilibri".

La sfida del 'Meazza' sarà anche l'esame per capire se davvero l'Inter può essere da scudetto: "Pensiamo partita dopo partita, abbiamo cambiato mentalità grazie al nuovo allenatore. Vogliamo lasciare la migliore immagine in campo, più avanti vedremo a che punto siamo - prosegue Lautaro Martinez lanciando una frecciata a Spalletti senza nominarlo - Lo scorso anno è stato di adattamento, mi aspettavo di giocare di più ma per tante tagioni non è successo. Quest'anno mi sono trovato subito bene anche in Nazionale: è fondamentale per trovare fiducia, spero di continuare a giocare con questa intensità e di trovare gol, anche se l'importante è la squadra". Infine una battuta su Icardi: "E' stato un problema tra lui e la società: aveva bisogno di giocare e sono contento che ora possa farlo. L'ho sentito: mi ha aiutato molto quando sono arrivato qui".