GENOA ANDREAZZOLI / Altro che esonero: Aurelio Andreazzoli parlando in conferenza stampa prima della gara contro il Milan, allontana lo spettro esonero. L'allenatore del Genoa, infatti, dichiara: "Quando mi hanno chiamato per questo incarico, abbiamo parlato di progettualità: un progetto non si esprime in sei gare.

Serve equilibrio e lo predico dal primo giorno: il rischio è andare dietro a situazioni che portano negatività, mentre dobbiamo andare dietro a soluzioni oggettive. Se poi aggiungiamo che siamo una squadra rivoluzionata e un calendario non dei migliori, ecco che occorre sostenere una situazione diversa da quella auspicata. Però non alziamo i toni: ovvio che chi fa questo mestiere è figlio dei risultati che condizionano il mondo esterno, non il mio. Ho chiaro dove dobbiamo arrivare e il progetto che ho in testa: posso lavorare di più ma non stare dietro agli umori del momento".