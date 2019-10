JUVENTUS PARATICI STIPENDI / E' Fabio Paratici il dirigente più pagato della Juventus: lo si apprende dalla relazione sulla remunerazione della società bianconera pubblicata con l'avvicinarsi dell'assemblea dei soci. Il Chief Football Officer nella stagione 2018-2019 ha guadagnato 2,8 milioni di euro lordi, un compenso che comprende 1,96 milioni di parte fissa, 0,86 di bonus e benefici non monetari.

A seguire il presidente Andreache nella scorsa stagione ha percepito una retribuzione complessiva lorda di 504 mila euro (479,2 mila euro per la carica di presidente e 25 mila euro per il ruolo di consigliere di amministrazione), poi Pavelcon 503 mila euro lordi di retribuzione (25mila per la carica di consigliere). Tra i consiglieri di amministrazione, la remunerazione più alta va a Paolo Garimberti con 74mila euro. Infine, Giuseppe(ora all'Inter) per il periodo che va da luglio al 25 ottobre 2018 ha percepito 1,32 milioni di euro lordi.