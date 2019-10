Roma, Zappacosta ko: da Abate a Hysaj, caccia all'erede

CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA - L'infortunio di Zappacosta complica i piani della Roma. Se gli esami cui si sta sottoponendo l'esterno destro ciociaro classe 1992 dovessero evidenziare la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, la sua avventura nella Capitale potrebbe essere già giunta al capolinea.

Arrivato in prestito in estate dalcon una strana formula che prevede la scadenza a gennaio con la possibilità per il Dsdi estenderlo fino a giugno.

Due sono le opzioni qualora l'infortunio di Zappacosta fosse davvero grave. Da un lato la Roma potrebbe fare ricorso al mercato degli svincolati che offre gli ex milanisti Abate e Strinic oltre a Donati reduce da una lunga esperienza in Bundesliga ed il portoghese Coentrao che potrebbero essere messi subito a disposizione di Fonseca. Dall'altro si dovrebbe aspettare gennaio per dare l'assalto a qualche scontento come Hysaj, che il Napoli potrebbe cedere in prestito con obbligo o diritto condizionato di riscatto.