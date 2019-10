TORINO NAPOLI MAZZARRI / Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina domenica pomeriggio per Torino-Napoli: revocata la squalifica all'allenatore granata, espulso nella gara di lunedì scorso contro il Parma.

Per il tecnico nessuna sanzione e al suo fianco potrà esserci anche il vice: anche al secondo diè stata tolta la squalifica, commutata in ammenda. I due potranno quindi guidare dal campo ilnel riscatto dopo il ko del Tardini contro la loro ex squadra: i due, infatti, hanno allenato ilper quattro stagione vincendo una coppa Italia e conquistando un secondo posto.