ROMA INFORTUNI / Sospetta rottura del crociato per Davide Zappacosta. La maledizione infortuni colpisce ancora: Roma senza pace per i tanti, troppi ko, che continuano a fermare i calciatori giallorossi. Lo scorso anno con oltre 50 stop per problemi muscolari sembrava fosse un record negativo difficilmente battibile ed invece quest'anno è iniziato quasi peggio: già dieci infortuni, non tutti però di natura muscolare, che hanno costretto Fonseca a fare i conti con numerose assenze.

Si è partiti già con durante il precampionato quandoha accusato nuovamente i soliti problemi ai polpacci.Prima dell'inizio del campionato si è fermato ancheper una distrazione al bicipite femorale sinistro. Stop prolungato anche per: lesione miotendinea al retto femorale sinistro. Poi è stata la (prima) volta di Zappacosta: per lui lesione di secondo grado al soleo. Una serie infinita che ha coinvolto anche: per lui, in Nazionale, lesione al bicipite femorale. Si arriva così agli ultimi giorni con i problemi di Pellegrini (non muscolare, frattura del quinto metatarso, operazione e due mesi di stop per lui) e(lesione tendinea all'adduttore). Oggi la notizia del secondo infortunio per Zappacosta in attesa di capire se verrà confermata la rottura del crociato e la necessità di un intervento chirurgico. Quel che è certo la serie infinita di infortuni per la Roma continua.