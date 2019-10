ITALIA CONVOCATI MANCINI / Nelle prossime ore Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati dell'Italia per il doppio match delle Qualificazioni ad Euro 2020 contro Grecia (Roma, 12 ottobre) e Liechtenstein (Vaduz, 15 ottobre). Agli azzurri mancano tre punti per staccare il pass matematico per la rassegna continentale, che potrebbe arrivare quindi già sabato prossimo contro gli ellenici all''Olimpico'. Il Ct della Nazionale - come riporta il 'Corriere dello Sport' - dovrebbe riaggregare al gruppo Zaniolo, non ci sarà spazio invece per De Rossi dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

Fuori anche, mentre(convocato dall'Under 21) potrebbe aggiungersi al gruppo per la trasferta di Vaduz. Biraghi rimpiazzerà l'infortunato Emerson Palmieri, per il baby Castrovilli potrebbe esserci invece una chiamata nella parentesi di novembre.

I possibili convocati di Mancini:

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini;

Difensori: Florenzi, Spinazzola, D’Ambrosio, Biraghi, Bonucci, Acerbi, Romagnoli, Izzo, Mancini;

Centrocampisti: Barella, Jorginho, Verratti, Cristante, Zaniolo, Sensi;

Attaccanti: Chiesa, Bernardeschi, Belotti, Immobile, Lasagna, Insigne, El Shaarawy.