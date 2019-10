REAL MADRID ZIDANE / Il primo posto in campionato non basta se ti chiami Real Madrid e hai conquistato appena un punto nelle prime due giornate di Champions League: atmosfera non certo pacifica in casa 'merengues' dove Zidane Zidane è da settimane in discussione e il pareggio interno contro il Bruges ha reso più traballante la sua posizione.

Non ha ancora molti crediti da giocarsi il tecnico francese: in caso di esonero sono Mourinho e Allegri i nomi più caldi per la sostituzione

Nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in campionato contro il Granada, Zidane non nasconde i dubbi sul proprio futuro: "Ogni partite è sempre un esame, non cambia quando ti siedi qui. So dove sono: combatterò fino all'ultimo giorno perché mi piace quello che faccio e mi sento capace di farlo".