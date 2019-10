SAMPDORIA DI FRANCESCO / Scotta la panchina di Eusebio Di Francesco, che nonostante la fiducia del patron Ferrero rischia l'esonero in caso di nuova sconfitta domani sul campo del Verona.

La suaè mestamente ultima in classifica: "Sono una persona troppo intelligente e capisco certe situazioni. Devo dare il meglio di me stesso: mi auguro che quello che ho dato alla squadra riesca a sbocciare", le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo del 'Bentegodi'.