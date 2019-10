PARIS SAINT-GERMAIN TUCHEL MBAPPE / Ancora un infortunio per il Paris Saint-Germain e per Kylian Mbappe: il 20enne attaccante dei parigini avrebbe subito una ricaduta dell'infortunio muscolare che lo aveva già costretto a due settimane di stop.

lo ha mandato in campo prima sabato contro il, poi in Champions contro il: proprio contro la squadra turca, Mbappe avrebbe accusato nuovamente fastidio ed ora dovrebbe saltare sia l'impegno di campionato di domani contro l'che il doppio impegno con la Francia. Qualcosa di più si saprà nelle prossime ore, ma intanto in Francia è partito il 'processo' al tecnico tedesco, colpevole secondo alcuni di aver accelerato il rientro del calciatore causando in parte il suo nuovo infortunio che non dovrebbe comunque tenerlo fuori a lungo. Mbappe in questa stagione ha totalizzato sei presenze, con due volte, saltando cinque gare per problemi fisici.