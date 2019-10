MILAN GIAMPAOLO PIATEK / Si è fatto un gran parlare sul momento di Krzysztof Piatek, deludente in questo avvio di stagione con la maglia del Milan. Sono circolati anche diversi rumors sul conto del bomber polacco, addirittura di un possibile addio a gennaio visto il presunto interesse di Chelsea, Manchester United e Barcellona.

Marco, nella conferenza stampa di vigilia dell'anticipo con, si è soffermato sul giocatore: "Il Milan non può rinunciare all'attaccante più prolifico della scorsa stagione. Se non segna Piatek, chi lo fa? - chiosa il tecnico rossonero - Non si può pensare di rinunciare al nostro capocannoniere: deve star lì a soffrire e a prendersi le sue responsabilità".