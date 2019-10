JUVENTUS MOLINARI SARRI ALLEGRI RONALDO CONTE / Da Sarri a Conte, passando per Allegri, Ronaldo. Questi e altri i temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Edoardo Molinari, campione di golf e noto tifoso bianconero.

Domenica Inter-Juventus, per un tifoso bianconero non è mai una gara come le altre...

"No, non potrà mai esserlo. E' sempre una sfida molto sentita, ovviamente spero che vinca la Juventus".

Come la inquadri?

"L'Inter è partita forte. Credo che sarà molto più equilibrata rispetto agli ultimi anni perchè Conte ha già dato qualcosa d'importante alla sua squadra. La Juve forse è partita un pò peggio, ma sta crescendo. Se i bianconeri dovessero vincere sarebbe un duro colpo per i nerazzurri".

Sarri alla Juventus viene visto come una sorta di rivoluzione calcistica rispetto ad Allegri. Qual è il tuo parere?

"A me Sarri piaceva già a Napoli per la sua idea di calcio, al Chelsea ha imparato anche la gestione di uno spogliatoio importante, credo che la Juventus sia la squadra giusta per unire il bel gioco alle vittorie. Serve solo pazienza. Lui in effetti è l'opposto di Allegri".

Tra i due chi scegli?

"Per me è meglio Sarri, a prescindere. E' più divertente, bisogna vincere, ma anche offrire spettacolo.

Negli ultimi due anni di Allegri si sentivano tanti mugugni, è stato giusto cambiare per fare qualcosa di diverso".

Ronaldo accumula record su record...

"Già prima che venisse alla Juve lo consideravo il più forte di tutti. Sentendo anche i suoi compagni di squadra, mi pare che oltre ai gol, abbia portato una mentalità diversa".

Higuain o Dybala come partner di Cr7?

"A me piace molto Dybala, ma a malincuore dico che Higuain è più funzionale al gioco del fuoriclasse portoghese".

Tra i nuovi arrivati stanno facendo bene de Ligt e Ramsey. Cosa ne pensi?

"De Ligt ha fatto fatica all'inizio, pian piano sta crescendo, si vede che è di un altro livello malgrado la giovane età. Ramsey non lo conoscevo molto, ma parlando con alcuni miei amici inglesi, tifosi dell'Arsenal, mi hanno manifestato il loro grande dispiacere per la sua partenza. Avevano ragione, il gallese sta dimostrando di essere un ottimo giocatore".

Conte è stato definito traditore da alcuni tifosi della Juventus. A te che effetto fa vederlo sulla panchina dell'Inter?

"Traditore no perchè è un professionista, ma vederlo all'Inter dà un pò da fastidio".

Può vincere lo scudetto?

"Se non lo vincerà, ci andrà molto vicino. Nel primo anno di Juve ci riuscì con una squadra nettamente inferiore ad altre".

Tuo fratello Francesco è tifoso interista. Come vivete il derby d'Italia in famiglia?

"Da bambini abbiamo fatto litigate incredibili. Fino all'anno scorso parlava poco di calcio, in questa stagione ha rialzato la testa e mi ha mandato qualche messaggio. Speriamo che Ronaldo domenica gli dia una mazzata, si scherza ovviamente. Lui comunque è l'eccezione della mia famiglia,dove siamo tutti tifosi juventini".