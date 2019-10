SPAGNA RUIZ PAU LOPEZ LUIS ALBERTO / Il commissario tecnico della Spagna, Robert Moreno, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno contro Norvegia e Svezia. Due appuntamenti ai quali non prenderà parte il milanista Suso, presente invece nelle convocazioni per gli impegini di settembre. Confermata anche l'assenza di Callejon.

Tre, dunque, gli 'italiani' in gruppo: Pau Lopez (Roma), Fabian Ruiz (Napoli) e Luis Alberto (Lazio). Ecco la lista completa:

Portieri: De Gea, Kepa, Pau Lopez.

Difensori: Carvajal, Jesús Navas, Sergio Ramos, Diego Llorente, Reguilón, Albiol, Pau Torres, Bernat, Iñigo Martinez.

Centrocampisti: Rodri, Ceballos, Cazorla, Sarabia, Busquets, Luis Alberto, Thiago, Saúl, Fabián Ruiz.

Attaccanti: Gerard Moreno, Oyarzabal e Rodrigo.