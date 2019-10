p>REAL MADRID COURTOIS / Ilscende in campo in difesa di Thibaute nega con forza le voci che parlavano di attacchi d'ansia accusati dal portiere belga, protagonista di un avvio di stagione disastroso, come tutta la squadra del resto:

"In riferimento ad alcune informazioni sul nostro giocatore Thibaut Courtois, il Real Madrid ci tiene a dichiarare ciò che segue:

1. In nessun momento al nostro calciatore è stato diagnosticato un presunto stato di ansia e, pertanto, queste affermazioni sono totalmente false;

2. Che a Courtois è stata diagnosticata e trattata una gastroenterite acuta con disidratazione e squlibrio elettrolitico che gli ha impedito di terminare l'incontro di martedì contro il Bruges;

3. Che iil giocatore sta rispondendo bene al trattamento".