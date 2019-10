CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Dal palcoscenico dell'Europa League ai campionati giovanili, Calciomercato.it fa il punto sul panorama dei talenti da seguire con Football Under.

1. Brasilliano ma con origini italiane, diciotto anni compiuti due mesi e mezzo fa, Gabriel Martinelli nella gara contro lo Standard Liegi ha consacrato il suo talento con due gol nell'arco di 120 secondi e tantissime altre giocate. Gabriel ama partire da sinistra per sfoderare il suo repertorio tecnico fatto di finte, cambi di direzione e qualità immensa. Sei minuti in Premier League nella prima giornata contro il Newcastle, sta trovando grande spazio nelle coppe. L'Arsenal voleva mandarlo in prestito, Emery si è opposto e Gabriel gli ha regalato due doppiette contro il Nottingham Forest in Coppa di Lega e lo Standard Liegi in Europa League.

2. Padre nigeriano e madre svizzera, Noah Okafor del Basilea è un attaccante esterno classe '2000, nelle caratteristiche ricorda Marko Pjaca. Si tratta di un giocatore da seguire con grande attenzione, è un classe '2000 che ha partecipato alla fiera del gol dei giovani in Europa League contro il Trabzonspor. Okafor era andato a segno anche nella gara d'esordio contro il Krasnodar ed è già nel giro della Nazionale, ha debuttato nella finale per il terzo e il quarto posto di Nations League persa ai rigori contro l'Inghilterra.

3. Il Genk deve le sue fortune alla produzione costante di talenti, da Koulibaly e Milinkovic Savic pescati da Metz e Vojvodina, a Courtois, De Bruyne e Origi cresciuti proprio nel vivaio. Una stella del futuro potrebbe essere Luca Oyen, trequartista belga che può giocare anche da mezzala in un'idea di squadra che assicuri equilibrio e copertura. Parliamo di un classe '2003, che ha compiuto sedici anni lo scorso 14 marzo ma che gioca già in Youth League sotto età con l'Under 19 come ha fatto contro il Napoli procurandosi il calcio di rigore con cui il Genk ha sbloccato la partita. Il nome Luca rivela le origini italiane della madre, un'altra curiosita riguarda il tifo: è un sostenitore della Juventus. Ha visione di gioco, ottime qualità tecniche, abile nel dribbling ed è dotato di un gran calcio anche nel lungo.

4. Il Genk non è solo Oyen, sulla fascia sinistra ha impressionato il terzino classe '2002 Yannick Leliendal, nazionale olandese under 18. Ha forza fisica, gamba, abilità nell'uno contro uno difensivo, esplosività, domina il confronto con gli avversari e può essere impiegato anche in caso di necessità più avanti sulla sua corsia.

5. L'Under 19 dell'Inter è nel segno dei figli d'arte, dal portiere Stankovic all'attaccante Fonseca. Nel dna di Matias c'è il killer istinct sotto portà di papà Daniel, sabato scorso contro il Napoli alla prima occasione utile ha fulminato Idasiak di destro. La Primavera nerazzurra intanto vola verso un'altra stagione entusiasmante, è a punteggio pieno sia in campionato che in Youth League.

6. L'Under 17 della Salernitana ha strappato domenica il primo punto sul campo del Napoli. Tra i protagonisti il portiere classe '2003 Augusto Barone che fu decisivo anche nella scorsa stagione in Under 16, quando la Salernitana riuscì a vincere 1-0 contro gli azzurrini. Esplosivo, molto reattivo, ha qualche incertezza nelle uscite ma nella copertura della porta è molto forte, contro il Napoli ha realizzato almeno cinque o sei interventi fondamentali.

7. La Roma ha uno dei vivai più prolifici d'Italia, nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto Under 15. Quella squadra ora sta affrontando il campionato Under 16 e mettendo in mostra i suoi talenti: tra i più interessanti c'è il difensore Alessio Muratori, che ha buoni mezzi fisici, domenica è andato a segno nel 2-2 contro il Napoli, e spicca soprattutto per l'eleganza e le qualità tecniche in fase d'inizio azione.

8. L'Under 15 del Napoli ha il miglior attacco del girone C in compagnia del Pescara che ha una gara in meno ma è a punteggio pieno. tra i protagonisti c'è Mario Vilardi, esterno d'attacco che ha realizzato due reti, tra cui anche una nella vittoria in trasferta contro la Roma. Rapido, di buone qualità tecniche, bravo sia nel proporsi per guadagnare il fondo che nel tagliare dentro il campo, il classe '2005 Vilardi merita attenzione.

9. La Primavera della Fiorentina ha battuto sabato 3-0 la Roma, è andato a segno anche il terzino destro Edoardo Pierozzi, abile nel gioco aereo, bravo nelle letture, capace di guadagnare il fondo con frequenza ma anche di proporsi per il tiro o l'assist vincente, oltre ad essere efficace talvolta con gli inserimenti sulle palle inattive.

10. L'Under 17 della Juventus è a punteggio pieno, tra i trascinatori per i succesis bianconeri c'è Fabio Miretti, centrocampista che può giocare anche partendo dall'esterno, sia a destra che a sinistra. Miretti ha un ottimo bagaglio tecnico, resistenza, bravo in entrambe le fasi, lavora da "tuttocampista" con aggressività e ferocia nel recupero palla.