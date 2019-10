INTER JUVENTUS FORMAZIONI CALCIOMERCATO / Sarà già sfida scudetto a 'San Siro' tra Inter e Juventus. I nerazzurri comandano la classifica a punteggio pieno, con gli otto volte detentori del titolo che seguono a ruota con due lunghezze di distanza dalla capolista. L'impatto di Antonio Conte nell'ambiente interista è stato subito devastante, con la serie di sei vittorie consecutive in questo inizio di campionato tra cui spicca la stracittadina vinta nettamente contro il Milan. La 'Vecchia Signora' del nuovo corso Sarri si è fermata solo a Firenze e dopo un avvio balbettante ha decisamente cambiato passo nelle ultime uscite tra Serie A e Champions League. Una sfida resa ancor più frizzante dagli ex Conte e Marotta, che dopo i trionfi a Torino e il traumatico addio puntano ad aprire un ciclo vincente stavolta sulle sponde nerazzurre del Naviglio. Inter-Juventus, big match della settima giornata del campionato di Serie A: dalle ultimissime sulle formazioni e le scelte di Conte e Sarri al duello Lukaku-Ronaldo, fino agli incroci in sede di calciomercato del Derby d'Italia tra le due grandi rivali del calcio italiano. Per gli aggiornamenti e le ultime notizie Clicca Qui!

Inter-Juventus, da Lukaku ad Higuain: le probabili formazioni

Schiuma di rabbia Antonio Conte dopo la beffa di Barcellona in Champions League. Inter praticamente perfetta per 60 minuti, prima della rimonta blaugrana targata Suarez-Messi e alcune decisioni arbitrali non digerite dal mister interista. Lautaro Martinez, Barella e Sensi sugli scudi e a trascinare la compagine meneghina nel catino del 'Camp Nou'. La classifica in Champions non è delle migliori, a dispetto invece del percorso netto finora in campionato con 18 punti in cascina su altrettanti disponibili. Il tecnico salentino vuole continuare la striscia e allungare sulla diretta antagonista, in un match ovviamente dal sapore speciale per l'ex capitano e allenatore della Juventus. Conte ritroverà Lukaku per l'occasione, precauzionalmente a riposo per la trasferta catalana a causa di un affaticamento muscolare. Il belga ex United farà coppia con Lautaro Martinez, che dovrebbe spuntarla su Politano dopo la super prestazione con il Barça e vista anche l'assenza per squalifica di Sanchez. Per il resto l'unica novità rispetto alla Champions potrebbe essere D'Ambrosio sulla corsia di destra, favorito su Candreva. Confermato il blocco difensivo davanti a capitan Handanovic mentre Vecino insidia Sensi per una maglia da titolare, con l'ex Sassuolo però saldamente in vantaggio sull'uruguaiano.

Una Juventus che viaggia adesso dopo le prime uscite in sordina, con Maurizio Sarri che partita dopo partita sta iniziando a plasmare la sua creatura e che (complice il ko di Douglas Costa) ha trovato nel modulo a rombo la soluzione ideale per far rendere al meglio i suoi solisti.

Ad iniziare da, che si gioca una maglia da titolare con il connazionale Higuain al fianco dell'insostituibile. Il mister campano scioglierà solo a ridosso della contesa il ballottaggio tra la 'Joya' e il numero 21, con quest'ultimo in leggero vantaggio e ringalluzzito dalla cura Sarri. Sulla trequarti dovrebbe ritrovare una maglia da titolarea scapito di Bernardeschi, con il gallese che ha tirato il fiato in Champions League con il Bayer Leverkusen, match in cui ha dato chiari segnali di risveglio l'ex Fiorentina. Per il resto, a meno di clamorose novità, Sarri punterà sui titolarissimi in mediana con Khedira e Matuidi ai lati di unin grande spolvero, così come non ci dovrebbero essere cambi davanti Szczesny conche agirà da terzino destro e- in netta crescita con Spal e Leverkusen - all'esame Lukaku.

Inter-Juventus sarà trasmessa in pay-per-view su Sky Sport e in streaming su Sky Go per gli abbonati al canale satellitare, con calcio d'inizio domenica alle 20.45. Queste le probabili formazioni del match del 'Giuseppe Meazza', che sarà arbitrato da Rocchi:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Virj, Skriniar; D'Ambrosio, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Inter-Juventus, non solo Chiesa e Milinkovic: tutte le sfide sul calciomercato

Duello infuocato in campo ma anche sul mercato tra le due grandi rivali del calcio italiano. La scorsa estate il primo scontro tra i due ex 'gemelli' Marotta e Paratici per Lukaku, con la Juventus che si era inserita prepotentemente per il belga prima del gran rifiuto di Dybala al Manchester United, che a conti fatti ha impedito lo scambio tra i bianconeri e i 'Red Devils'. Lo stesso numero dieci, inoltre, è stato al centro dei pensieri anche di Marotta in un'ipotetica trattativa per Icardi, per cui non è un mistero il debole del CFO juventino Paratici. Schermaglie che potrebbero riproporsi nelle prossime finestre di calciomercato, in primis per Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina è da tempi non sospetti nel mirino delle due società, al lavoro per trovare la chiave di volta e strapparlo ad un Commisso pronto a vender cara la pelle per il suo diamante più pregiato. Gli interessi di Inter e Juventus potrebbero collimare anche per Sandro Tonali, che sta confermando tutte le referenze sul proprio conto anche nella massima serie con la maglia del Brescia, mentre è datato l'interesse di Marotta e Paratici per il laziale Milinkovic-Savic, con Lotito che continua a valutare il serbo intorno ai 100 milioni di euro. Tra svincolati di lusso, inoltre, un certo Matic in mediana stuzzica e non poco, con il 31enne centrocampista che può liberarsi a parametro zero in estate se il Manchester Unitednon eserciterà l'opzione sul rinnovo. Inter-Juventus a tutto campo: lo spettacolo è appena iniziato.