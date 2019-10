INTER JUVENTUS MATIC / Inter e Juventus, sfida in campo ma anche sul mercato.

Nemanjaè un nome caldo per le due grandi rivali del calcio italiano, con il centrocampista serbo che può liberarsi a parametro zero la prossima estate se ilnon eserciterà l'opzione sul rinnovo per un'altra stagione sul suo contratto.

Matic è da tempo sotto la lente d'ingrandimento della Juve e in questa stagione ha avuto finora un ruolo da gregario nello scacchiere di Solskjaer, scendendo in campo solo in quattro occasioni tra Premier ed Europa League. Anche Marotta è vigile sulla situazione e, come scrive il 'Corriere dello Sport', potrebbe affondare il colpo in caso di rottura tra il giocatore e lo United. Matic, inoltre, è un elemento apprezzato da Conte che lo ha già allenato nell'esperienza sulla panchina del Chelsea.