Inter, retroscena de Vrij: offerto al Barcellona

INTER DE VRIJ BARCELLONA / La sfida di Champions League in casa del Barcellona ha contribuito a riaccendere voci di calciomercato che sull'asse tra Milano sponda Inter ed i blaugrana è sempre molto caldo. In Spagna soprattutto si è parlato molto, tra i vari intrecci, anche di quelli tra i difensori nerazzurri Milan Skriniar e Stefan de Vrij che avrebbero potuto giocare il match con la maglia del club catalano.

Sia per lo slovacco che per l'olandese, infatti, le voci di un interessamento del Barça ricorrono ormai da diverse sessioni di mercato.

Il quotidiano 'Mundo Deportivo' però nella sua edizione online riporta un'altra versione dei fatti, in particolare riguardo alle presunte offerte presentate dal Barcellona per de Vrij Secondo il quotidiano catalano, non sarebbe stato il Barça a farsi avanti per il centrale olandese, bensì la stessa Inter a proporlo più volte ricevendo il 'no' del club blaugrana.