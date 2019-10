CALCIOMERCATO INTER SALAH / Non nuovo ad indiscrezioni clamorose, 'Don Balon' oggi ha lanciato una vera e propria bomba di mercato che coinvolge la Serie A. Secondo il sito spagnolo, infatti, l'Inter starebbe corteggiando Momo Salah in vista della prossima stagione.

L'attaccante egiziano continua a fare meraviglie con la maglia dele non è un mistero che il suo nome sia già da tempo sul taccuino del. Secondo la fonte sopra citata, però, i nerazzurri avrebbero sorpassato l'offerta dei Blancos con una proposta da 18 milioni di euro a stagione, 3 in più rispetto a quelli proposti dalla squadra spagnola. L'ex, dal canto suo, non avrebbe dato ancora una risposta definitiva, rimandando la decisione a fine stagione.