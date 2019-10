CALCIOMERCATO SAMPDORIA DI FRANCESCO RANIERI / A volte ritornano e quando succede non sono sempre buone notizie. Come detto nei giorni scorsi, soltanto l'intervento di Ferrero ha salvato la posizione di Di Francesco dopo la sconfitta con l'Inter, ma la posizione del tecnico abruzzese resta fortemente in bilico.

In caso di mancata vittoria in casa del, la panchina dellacambierebbe quasi sicuramente padrone e l'ex allenatore del Sassuolo potrebbe rivivere una situazione già conosciuta alla. Secondo 'Il Secolo XIX', infatti, oltre al nome diche già in estate aveveva raggiunto un'intesa biennale con i liguri, la dirigenza blucerchiata starebbe valutando anche il profilo di Claudio, che subentrò sulla panchina giallorossa proprio a Di Francesco dopo l'eliminazione in Champions League contro il Porto.