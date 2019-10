DIRETTA GENOA MILAN - Il Milan fa visita al Genoa nel terzo e ultimo anticipo della settima giornata del campionato di Serie A in una sfida molto delicata per i due allenatori a forte rischio esonero. I rossoneri di Giampaolo vogliono interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e tornare alla vittoria per rilanciarsi prima della sosta, mentre i rossoblu di Andreazzoli sognano il colpaccio per operare il sorpasso in classifica ed uscire dalla zona retrocessione.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti.



MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernández; Kessié, Biglia, Çalhanoğlu; Suso, Piątek, Bonaventura.

CLASSIFICA

Inter 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino 9, Verona 9*, Parma 9* Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Milan 6, Lecce 6, SPAL 6*, Genoa 5, Sampdoria 3*