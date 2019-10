ROMA NAINGGOLAN / Non ha mai nascosto la tristezza per l'addio alla Roma che, nei mesi difficili all'Inter, via via si è fatta sempre più sentire. E anche ora che con la maglia del Cagliari sta ripartendo, Radja Nainggolan continua a sentire la nostalgia di quella che era diventata casa sua. "Diventare una bandiera alla Roma? Difficile dopo Totti e De Rossi.

Ma se mi chiede se avevo pensato di chiudere la carriera a Roma dico tranquillamente di sì - racconta il centrocampista belga in un'intervista a 'La Repubblica' -. Lì ero felice, davo l'anima, avevo tutto quello che volevo. È stata una grande delusione andar via. Ma nella vita a volte le strade si riuniscono. La squadra di oggi? Secondo me fa un po' fatica oggi perché ha pochi giocatori di personalità. Ci vogliono le pa**e per giocare a Roma".