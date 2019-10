p>BARCELLONA GALLARDO / Idolo indiscusso della tifoseria deldopo la conquista della Coppa Libertadores a discapito degli eterni rivali del, Marcelocontinua ad accumulare consensi che dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale di andata di Libertadores contro gli Xeneizes, sembrano estendersi anche al di fuori dei confini argentini. Secondo 'Tnt Sports', il tencico argentino sarebbe la prima scelta della dirigenza blaugrana in caso di allontanamento di Ernesto, al punto che ci sarebbero già stati i primi contatti diretti. Gallardo avrebbe tuttavia preso tempo, dicendo di non poter dare una risposta definitiva in questo momento, visto che la squadra si sta giocando un'altra finale importante.