È il consiglio di Christian, l'ex attaccante con un passato anche in rossonero, che intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ha commentato così le voci che danno l'allenatore milanisti vicino all'esonero, soprattutto qualora non dovesse arrivare un risultato positivo contro il Genoa: "Dispiace vedere il Milan in difficoltà, ma è presto per le sentenze. Cacciare ora Giampaolo sarebbe follia".