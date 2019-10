CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Tornato al Cagliari dopo la parentesi Inter, Radja Nainggolan ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua ex squadra: "L'Inter l’ho portata in Champions col gol decisivo, ma il merito è di tutti. Sono contento che siano veramente forti quest’anno, auguro loro il meglio. Scudetto? No, dispiacere no.

Ma un po’ "rosicherei": secondo me in quella squadra ci potevo stare - spiega a 'La Repubblica' -? La società su di me aveva preso una decisione. Lui alla società aveva chiesto dei giocatori. E se vuoi ottenere qualcosa devi anche dare. E' strano trattare due anni fa un giocatore dicendo che non ne puoi fare a meno e due anni dopo non calcolarlo più: non mi pare logico.? Sì, l’ho sentito. Mi ha detto che stava andando a Milano, mi ha chiesto di aspettare: "Dai, quest’anno staremo insieme", poi è successo il contrario".