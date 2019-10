INTER JUVENTUS LIPPI / Cresce l'attesa per il Derby d'Italia di domenica sera. Doppio ex di Juventus e Inter, Marcello Lippi ha fatto il punto su entrambe le compagini: "E’ uno scontro diretto, ma arriva molto presto e quindi penso che in tutti i casi non sarà decisivo. Sarà lotta a tre Juve-Inter-Napoli fino alla fine per lo scudetto - spiega ai microfoni di 'Tuttosport' - Conte? Antonio è molto bravo e veloce ad entrare nella testa delle persone con cui lavora. E' stato così anche al Chelsea, in Nazionale e alla Juventus. Assieme ai dirigenti dell’Inter ha costruito una squadra con un’unità d’intenti importante.

è molto intelligente e lo sta confermando anche a Torino: sta inserendo un certo modo di giocare e la sua mentalità senza però perdere quanto di buono e vincente ha trovato".

Inoltre, commentando i paragoni tra Pirlo e Pjanic, Lippi prosegue la sua disamina: "Miralem mi sembra molto concentrato e preso dai nuovi compiti. Come posizione può ricordare Pirlo. Ma penso che Andrea sia stato di una categoria superiore". Inevitabili le domande su Cristiano Ronaldo: "L'ho già incrociato, era a pranzo - svela Lippi - E' successo qualche anno fa. Eravamo entrambi in vacanza a Ibiza e una voltaci siamo incrociati in un ristorante. Come si fa a rimanere sorpresi di un fuoriclasse del genere. E' stato protagonista di una carriera pazzesca. Parliamo di uno che ha quasi sempre totalizzato più gol che partite nell’arco della stagione". Infine, Lippi ha parlato anche di de Ligt: "All’inizio è stato saggiamente gestito, poi l’infortunio di Chiellini ha velocizzato i tempi e de Ligt ha risposto alla grande. Sta dimostrando di essere quel fantastico giocatore ammirato all’Ajax e di valere i tanti soldi che la Juventus ha investito per lui".