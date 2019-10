INTER JUVENTUS VIERI / Grandi difese, grandi attacchi, grandi squadre. Inter contro Juventus, il conto alla rovescia verso l'attesissimo faccia a faccia è ormai sempre più vicino alla conclusione. Ed è Bobo Vieri, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ad anticipare i temi della super sfida focalizzandosi poi in particolare tra i due attacchi a confronto, lui che di gol e bomber se ne intende: "Uno spot esaltante per il nostro calcio. Sarà spettacolo vero al Meazza - esordisce Vieri -. Cosa dirà per lo scudetto? Poco, il cammino è lunghissimo. Parliamo comunque del derby d'Italia, una partita che lascia un segno importante a prescindere, soprattutto dal punto di vista mentale, dell'autostima. E in questo senso i tre punti potrebbero fare molto bene soprattutto all'Inter".

Quindi il confronto tra i reparti offensivi a disposizione di Sarri e Conte: "Cristiano Ronaldo è un mostro, uomo da oltre 600 gol... Nessuno ha vinto come lui. È impressionante per voglia, mentalità e preparazione di ogni singola gara.

, poi, è per me uno dei cinque centravanti più forti del mondo negli ultimi dieci anni. Mi esalta, capisce il calcio, è pure uomo assist. Davvero non so proprio come si potesse pensare di cedere un animale da gol simile. Andava semplicemente portato nella giusta condizione fisica e mentale. Gonzalo è di un'altra categoria, andate a rivedervi il gol che ha fatto al Bayer: controllo e tiro sono da manuale.? È fortissimo, ma deve stare vicino alla porta". Quindi l'Inter: "? Prima punta importantissima. Segnerà magari un po' meno di Higuain, però parliamo di un uomo che gioca con e per i compagni, uno che sa far salire la squadra, che ti fa respirare nei momenti più complicati. Non è un caso che tutti gli allenatori lo vogliano. È proprio di uno così che aveva bisogno l'Inter. Su Lautarosento fare tante chiacchiere da bar. Chi lo boccia non capisce niente di calcio. Lotta, non ha paura di nessuno, crea occasioni dal nulla, è sempre vivo. Ha appena 22 anni e il gol di Barcellona lo aiuterà ulteriormente.sarà fondamentale in questa stagione: ha forza, tecnica e fa gol. Devastante!".