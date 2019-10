Milan, pressione Giampaolo: due nomi escono dal casting per sostituirlo

MILAN GIAMPAOLO / Secondo il 'Corriere dello Sport' senza una prestazione convincente e, soprattutto, senza strappare punti a Marassi contro il Genoa, per Marco Giampaolo già domani sarà certificato l'addio al Milan.

Situazione e rapporti ormai compromessi, in particolare tra l'allenatore e, mentre la dirigenza ha già avviato un casting effettuando i primi sondaggi per individuare l'eventuale sostituto in caso di tracollo.

Il risultato dopo il primo giro di consultazioni non è confortante però, con i dirigenti che avrebbero incassato il 'no' di Luciano Spalletti, individuato come primo nome ideale per rilanciare la formazione rossonera. Tra le alternative sarebbe stato scartato Claudio Ranieri, mentre il profilo di Rudi Garcia resta caldo anche se al momento ci sarebbero delle perplessità.