CALCIOMERCATO INTER LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Prima a punteggio pieno dopo sei giornate di campionato, l'Inter non si ferma e continua ad alzare l'asticella. Per gennaio, qualora la squadra dovesse restare in zona scudetto, riporta 'Tuttosport', la società potrebbe autorizzare un extrabudget per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Antonio Conte: clicca qui per restare aggiornato.

In cima alla lista dei desideri resta Milinkovic-Savic della Lazio, centrocampista di grande qualità e fisicità.

L'onerosa operazione, in parte, sarebbe finanziata dalla possibile cessione di, talento esploso nuovamente al, fattore che potrebbe aprire alle piste cinesi e inglesi; con i circa 30 milioni di euro ricavati dal suo addio, infatti, i nerazzurri avrebbero più liquidità per tentare l'assalto al gioiello di, seguito in passato anche dalla. Infine, sempre sul fronte uscite, si valuta la posizione di, finora escluso dal progetto tecnico ma legato ai milanesi da un elevato ingaggio: non è da escludere l'ipotesi di risoluzione del contratto con sei mesi di anticipo sulla scadenza.