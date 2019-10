NAPOLI ANCELOTTI / Non c'è solo il caso Insigne ad animare queste ore in casa Napoli. Il pareggio col Genk in Champions League e soprattutto la sconfitta col Cagliari che ha fatto sprofondare gli azzurri a -4 dalla Juventus ed a -6 dall'Inter in Serie A hanno fatto scattare qualche allarme in casa partenopea, dove la trasferta di domenica a Torino contro i granata potrebbe risultare già decisiva per il destino della formazione in campionato e addirittura di Carlo Ancelotti in azzurro.

Almeno secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', che nella sua edizione odierna parla di un possibile divorzio a fine stagione tra l'allenatore equalora non dovessero arrivare fin da subito risposte positive, anche in termini di risultati, per rientrare immediatamente nella corsa allo scudetto.

In questo senso quindi, Torino-Napoli sarebbe già decisiva in quanto arriva nella stessa giornata della sfida al vertice tra Inter e Juventus. A prescindere dal risultato di 'San Siro', un pareggio o una sconfitta comprometterebbe una rincorsa complicatissima al primo posto e darebbe il segnale evidente di un altro passo indietro a livello di personalità della squadra che spingerebbe, secondo il quotidiano romano, Ancelotti a preparare l'addio al termine della stagione.