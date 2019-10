Calciomercato, Niang diventa grande al Rennes: 'idea' per due big di Serie A

CALCIOMERCATO SERIE A NIANG / Chissà che il futuro di M'Baye Niang non possa essere in Serie A, dove ha già indossato - con risultati altalenanti - le maglie di Genoa, Milan e Torino.

L'attaccante francese, che stasera ha giocato contro lanel match di Europa League vinto in rimonta dai biancocelesti, ha iniziato alla grande la sua seconda stagione mettendo a segno ben 4 reti.

Superare i 14 dell'anno scorso, in cui è risultato tra quelli decisivi per la conquista della Coupe de France da parte del Rennes, appare decisamente alla portata del classe '94 che oggi sembra meno ribelle e incontrollabile rispetto al passato. Insomma un giocatore più maturo, anche sotto l'aspetto tattico, che potrebbe fare al caso di un paio di big della nostra Serie A, vedi per esempio Napoli e Roma bisognosi di elementi rapidi e imprevedibili (ma anche con un buon fiuto del gol) come appunto è l'ex rossonero.

"Adesso penso solo al Rennes, ma dell'Italia ho bei ricordi e un giorno mi piacerebbe tornare", l'apertura al ritorno proprio di Niang nell'intervista a 'Sky Sport' dopo la sfida dell'Olimpico. Per il sì del club transalpino, però, bisognerebbe investire una cifra importante, considerato che all'inizio dell'estate scorsa ne ha investiti 15 per riscattarlo dal Torino.