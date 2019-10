ROMA KARSDORP GOL PORTO/ Mentre la Roma è alle prese con qualche problema sulla fascia destra, visto l'infortunio di Zappacosta e qualche problema per Florenzi, Rick Karsdorp, giallorosso in prestito al Feyenoord, si è messo in mostra con un gol da urlo contro il Porto.

Partito dalla linea di centrocampo, il giocatore olandese, che a Roma non ha brillato, ha saltato quattro avversari, è entrato in area ed ha trafitto il portiere del club lusitano. Una rete da cineteca che ha suscitato la standing ovation dello Stadion Feijenoord.