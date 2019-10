p>EUROPA LEAGUE LAZIO RENNES INZAGHI / Lavince in rimonta contro ilgrazie a(entrato nella ripresa) e Immobile conquistando i primi tre punti nel suo girone di Europa League: "Abbiamo vinto una partita importante - ha esordito a 'Sky Sport' Simone Inzaghi - Dovevamo fare di più in fase di costruzione ed ssere più bravi e pazienti, ma siamo contenti perché per noi era fondamentale dopo aver perso la prima. la prima rete? Una squadra come la nostra non deve prenderla, ma adesso è tutto aperto e avremo il doppio confronto con il. Milinkovic decisivo? Ha fatto un bel gol - ha risposto il tecnico biancoceleste - Sicuramente è uno dei nostri giocatori migliori, ha fatto un ritiro straordinario poi si è fermato due settimane per un problema, ma ora sta tornando a pieno regime".