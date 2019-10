Europa League, Lazio-Rennes 2-1: rimonta targata Milinkovic-Savic!

EUROPA LEAGUE LAZIO RENNES MILINKOVIC SAVIC/ La Lazio trova i primi tre punti nella fase a gironi di Europa League grazie alle reti di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Dopo un primo tempo abbastanza incolore, la sfida la sbloccano proprio i francesi grazie alla rete siglata da Morel.

Milinkovic-Savic però, subentrato al posto di Cataldi, prima centra il gol del pareggio con un bel destro in area, poi, al minuto 75, scodella un gran cross per Immobile che svetta e supera. Nel finale il club transalpino prova a trovare il pareggio, soprattutto con l'ex Milan, ma Strakosha è attento. Arrivano quindi i primi tre punti per la Lazio in Europa League dopo la sconfitta in casa del Cluj alla prima giornata. Per le ultime notizie sulle competizioni europee---> clicca qui!