EUROPA LEAGUE WOLFSBERGER ROMA FONSECA / "Ci è mancato l'ultimo passaggio".

Così Paulodopo il deludente pareggio incontro gli austriaci del: "Avremmo potuto segnare tre-quattro gol - ha aggiunto il tecnico dellaai microfoni di 'Sky Sport' - Purtroppo abbiamo mancato nella conclusione finale. La partita non l'abbiamo sempre controllata, a sinistra la squadra ha sofferto. Turnover? Non avevo altra scelta - ha risposto in conclusione - Molti calciatori sono stanchi e quindi per me è difficile mandarli in campo, considerato che già domenica avremo un'altra gara (contro il Cagliari, ndr)".