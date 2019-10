NAPOLI INSIGNE ANCELOTTI/ Il Napoli a Genk non è andato oltre il pari. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, per la sfida, hanno dovuto fare a meno di Lorenzo Insigne, stella della squadra azzurra.

Dopo la trasferta in Belgio, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , il giocatore napoletano ed il tecnico di Reggiolo hanno avuto un confronto in vista anche delle prossime sfide e, a Torino, Insigne dovrebbe scendere in campo da titolare. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Restano però dubbi sull'effettivo stato del rapporto attuale fra l'attaccante del Napoli ed Ancelotti e soltanto col passare delle settimane e delle partite, si potrà avere un quadro della situazione ben delineato.