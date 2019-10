RITIRO MARCHISIO INIESTA/ Con un post sul suo profilo Instagram, Andrès Iniesta, ex centrocampista del Barcellona del Tiki Taka, ha voluto riservare un pensiero a Claudio Marchisio nel giorno del suo ritiro dal calcio giocato: "E' stato bello vederti giocare, ma ancora meglio sfidarti".

Iniesta ha poi aggiunto: "Oggi il calcio è un po' meno calcio. Grazie di cuore per tutto Claudio Marchisio". Non ha esitato ad arrivare la risposta dell'ex numero 8 della Juventus: "“È stato un onore poterti sfidare! Sei stato per me un esempio da ammirare ogni giorno”.