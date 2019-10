SAN SIRO ALBERTINI INTER MILAN/ Intervistato ai microfoni de 'Linkiesta', Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, ha parlato della questione stadio: "All'inizio poteva sembrare uno spreco di risorse, inoltre, da ex primo cittadino, ho sempre avuto un certo affetto per San Siro.

Dopo però aver visto i progetti e l'investimento dei privati, la mia posizione è cambiata, credo sarà un vantaggio per la città".

Albertini ha poi aggiunto: "Mi piace il progetto che reintepreta le guglie del Duomo di Milano (Populous). Certo, va detto che ci sono le Olimpiadi in arrivo e lo stadio dovrà essere pronto per quell'evento".