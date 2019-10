CAGLIARI KLAVAN LYKOGIANNIS / Quest'oggi è tornato in campo per l'allenamento odierno il Cagliari di Maran in vista della prossima sfida di campionato di domenica contro la Roma.

Qualche piccolo problema però per i sardi come evidenziato da un comunicato ufficiale apparso sul sito web dei rossoblù: "Charalamposha effettuato oggi solo parte dell'allenamento con la squadra per via di un fastidio al tendine d'Achille destro; personalizzato per Ragnar".