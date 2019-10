MILAN UPAMECANO ARSENAL / L'Arsenal ci riprova per Dayot Upamecano. I 'Gunners' non perdono di vista il giovane difensore francese, la scorsa estate blindato dal Lipsia nonostante i 60 milioni di euro messi sul piatto dal club londinese.

Stavolta però - scrive il quotidiano 'L'Equipe' - tale cifra potrebbe bastare per liberare il 20enne giocatore se quest'ultimo non rinnoverà il contratto (in scadenza nel 2021) con il sodalizio tedesco, ritoccando anche verso l'alto la clausola rescissoria. Ad Upamecano si era interessato anche illa scorsa estate.