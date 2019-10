PAGELLE TABELLINO WOLFSBERGER ROMA / È 1-1 tra Roma e Wolfsberger nel secondo match della fase a gironi di Europa League. Al fortunato gol di Spinazzola risponde Liend, autore di una prodezza da fuori. Male Pastore e Kalinic, Zaniolo il migliore tra le fila dei giallorossi. Ecco i voti del match.

WOLFSBERGER

Kofler 6 - Si fa trovare pronto quando è chiamato in causa. Non può fare molto di più sulla sfortunata carambola che porta al gol di Spinazzola.

Novak 5,5 - Soffre la maggiore corsa e fisicità di Zaniolo e va spesso in affanno sulla corsia di destra. Gara di sofferenza.

Sollbauer 5,5 - È spesso in ritardo, costretto al fallo e subito ammonito in avvio. Meglio nella ripresa in marcatura su Kalinic.

Rnic 6 - Fa buona guardia nella propria area di rigore disimpegnandosi con attenzione e diligenza.

Schmitz 6 - Compie un salvataggio decisivo in avvio ed è sempre lucido e preciso sull'out di sinistra.

Schmid 6 - Gara di corsa e dinamicità per il classe 2000 di proprietà del Werder Brema, che pressa a tutto campo e si disimpegna con buona lucidità in fase di possesso palla.

Leitgeb 5,5 - Fatica ad entrare in partita e tocca pochi palloni in mezzo al campo. Sottotono.

Ritzmaier 6 - Accompagna la manovra con continuità arrivando anche alla conclusione. Propositivo. Dal 90'+2 Wernitznig s.v.

Liendl 7 - Trova il pareggio con un super sinistro da fuori che non lascia scampo a Mirante. Decisivo e di gran lunga il migliore dei suoi. Dall'88' Schmerbock s.v.

Weissman 5,5 - Ha una sola buona occasione nel primo tempo ma calcia debolmente senza impensierire Mirante. Mai pericoloso. Dall'81' Schmidt s.v.

Niangbo 5,5 - Lotta e fa a sportellate senza mai riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Mirante. Oggetto misterioso.

All. Struber 6 - Punto più che meritato per voglia e atteggiamento contro un club di tutt'altro spessore. E la classifica sorride.

ROMA

Mirante 6 - Fonseca perde in impostazione schierandolo al posto di Pau Lopez, ma non in sicurezza: è infatti decisivo nel primo tempo e sempre attento. Non può nulla solo sull'imprendibile sinistro di Liend.

Santon 6 - Rinuncia ad attaccare ed è piuttosto bloccato nella propria metà campo, ma comunque sempre lucido e preciso in copertura.

Diligente.

Mancini 6 - È di fatto impeccabile nel primo tempo e commette qualche sbavatura nella ripresa. Prestazione nel complesso sufficiente.

Fazio 6 - Lucido e attento in marcatura e nelle chiusure difensive nonostante qualche imprecisione di troppo in disimpegno.

Spinazzola 5 - Ha il merito di sbloccare il match con una fortunata carambola sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma compie un paio di gravi errori in disimpegno, uno dei quali porta al gol del pareggio dei padroni di casa. Dall'80' Kolarov s.v.

Cristante 5,5 - Sbaglia qualche pallone di troppo in mezzo al campo ed è spesso in ritardo nei confronti del diretto avversario. Sottotono. Dall'82' Veretout s.v.

Diawara 6 - Bene in fase di interdizione e recupero palla nonostante non brilli in impostazione. Promosso.

Kluivert 5 - Si riscatta parzialmente nella ripresa con qualche iniziativa personale dopo un pessimo primo tempo, piuttosto molle.

Pastore 4 - Ennesima occasione ed ennesima prestazione da incubo per il fantasista argentino: è poco determinato, sbaglia stop e conclude malissimo quando ne ha l'occasione. Dal 77' Antonucci 5,5 - Non riesce ad incidere nei circa 15 minuti in cui è chiamato in causa.

Zaniolo 6,5 - È il più propositivo e brillante dei suoi e uno dei pochi a creare situazioni pericolose nell'area di rigore avversaria. Domina fisicamente e atleticamente. Di gran lunga il migliore dei suoi.

Kalinic 4,5 - Mai pericoloso dalle parti di Kofler e il più delle volte poco determinato e impreciso. Nuova bocciatura.

All. Fonseca 5,5 - Paga l'ampio turnover e l'inserimento di giocatori visibilmente indietro di condizione e senza minuti nelle gambe.

Arbitro: Martins 6 - Buona gestione in un match sempre corretto. Nel finale la Roma reclama un calcio di rigore per un fallo di mano, ma il braccio del difensore è attaccato al corpo.

TABELLINO

WOLFSBERGER-ROMA 1-1

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier (90'+2 Wernitznig); Liendl (88' Schmerbock); Weissman (81' Schmidt), Niangbo. All. Struber

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Fazio, Spinazzola (80' Kolarov); Cristante (82' Veretout), Diawara; Kluivert, Pastore (77' Antonucci), Zaniolo; Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo)

Marcatori: 27' Spinazzola (R), Liendl (W)

Ammoniti: 19' Sollbauer (W), 32' Cristante (R), 54' Zaniolo (R), 67' Diawara (R), 84' Kluivert (R)

Espulsi: -